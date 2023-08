Festival do Açaí em Feijó reuniu 60 mil pessoas durante três noites

O Festival do Açaí, que aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de agosto, reuniu mais de 60 mil pessoas no Parque de Eventos. A informação foi dada ao ContilNet pelo secretário de Administração de Feijó, Wisley Monteiro.

De acordo com a organização, aproximadamente 20 mil pessoas por noite passaram pelo Festival do Açaí, que teve como atrações o cantor Ceian Muniz, a banda Companhia do Calypso e o cantor Marcynho Sensação, além das atrações regionais.

O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitiram as três noites ao vivo pelo YouTube do ContilNet e pelo canal 8.1.

Pessoas de diversos lugares visitaram o Festival, o que incentiva o turismo e movimenta a economia local.