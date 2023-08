Gladson Cameli anuncia carro 0 KM para vencedor do rodeio da Expoacre

Durante a emocionante final do rodeio da Expoacre neste domingo, 06, o governador Gladson Cameli (Progressistas) surpreendeu a todos ao anunciar prêmios especiais para os vencedores da competição. O evento, que contou com a participação de 37 competidores do Acre, Amazonas e Rondônia, teve como campeão Francisco Heleno, de Feijó, que levou para casa um ÔNIX 22/23, zero KM.

A multidão presente na arena ficou entusiasmada com a generosidade do governador, que não só reconheceu o talento e a dedicação dos peões, mas também proporcionou prêmios incríveis para os vencedores. O segundo colocado também não saiu de mãos vazias, levando para casa uma moto 0 KM, que certamente trará ainda mais emoção para suas futuras aventuras.

O rodeio, que teve início na última quinta-feira (3), foi um espetáculo de habilidades e coragem, com competidores demonstrando suas proezas e encantando o público presente. Além dos dois primeiros colocados, o governador anunciou prêmios em dinheiro para os peões que alcançaram o terceiro, quarto e quinto lugar.

Os competidores que ocuparam essas posições receberão, respectivamente, os seguintes valores: R$ 6 mil, R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. Uma forma de valorizar a participação de todos os envolvidos e incentivar a prática do esporte na região.

A Expoacre, que é um dos eventos mais aguardados e tradicionais da região, foi palco dessa emocionante disputa, com o rodeio atraindo espectadores de diversas partes do país. A iniciativa de premiar os vencedores com veículos zero quilômetro mostra o comprometimento do governo com o desenvolvimento esportivo e cultural do estado.