Marcia Abreu: OAB/AC se prepara para o Baile do Rubi, a festa mais esperada da advocacia

LANÇAMENTO

Dia 11, acontece o lançamento do primeiro livro da jornalista Silvania Pinheiro, “Discurso Midiático sobre o Indígena na Cidade”, às 18h, no Espaço Kaxinawa, com uma apresentação especial dos cantores Sérgio Souto, Franklin Pinheiro e Yakupa Apurinã.

A obra propõe uma abordagem crítica e sensível em relação à representação acerca da vivência indígena entre as sociedades urbanas. Ao longo dos anos, a mídia tem desempenhado um papel primordial na construção das percepções e estereótipos sobre os povos indígenas. Mas, lamentavelmente, essas representações são marcadas por preconceitos, simplificações e desinformação. No entanto, buscamos desconstruir essas narrativas simplistas, trazendo à tona a diversidade cultural e a alteridade dos modos de vida dos povos nativos da Amazônia.

A jornalista/autora é mestre em letras: linguagem e identidade pela Universidade Federal do Acre (Ufac), e especialista em assessoria de imprensa e marketing político, Silvania Pinheiro lança o livro “Discurso Midiático sobre o Indígena na Cidade”, às 18h, no Espaço Kaxinawa.

RESENHA NEON

Para festejar sua nova idade, Silvane Chaves, dia 12 de agosto, vai comandar uma Resenha Neon com uma superprodução. A propósito, a movimentação na cidade em torno dessa festa está dando o que falar. E pelo convite, essa Resenha promete muito e vai reunir pessoas lindas por metro quadrado.

A psicóloga Silvane Chaves vai reunir familiares e amigos para uma Resenha Neon, dia 12. Antecipadamente, a coluna lhe deseja muitas felicidades.

60 ANOS

A vice-presidente da OAB-AC, Socorro Rodrigues, recebeu no dia 3, no buffet do Villa Rio, amigos e familiares para comemoração dos seus 60 anos. A alegria e a descontração foram a tônica da noite.

Vivas para Socorro Rodrigues.

Socorro com as amigas Fátima Borges e Flávia Barbosa.

Moisés Alencastro e a aniversariante.

Fatima Borges, Vagno de Paula, Márcia Abreu e Flávia Barbosa.

BAILE DO RUBI

A OAB/AC já nos preparativos para o XIV Baile do Rubi 2023, que acontece dia 2 de setembro, no Afa Jardim. Informações pelos telefones 99283-7401.

11ª FEIJOADA DA ADVOCACIA

Em comemoração ao mês do advogado, no dia 26 de agosto, às 11h30min, no Afa Jardim, vai acontecer a 11ª FEIJOADA DA ADVOCACIA. A animação ficará a cargo do Bruno Damasceno e Banda Trio Furacão. Os ingressos já estão à venda, para mais informações entre em contato: 9985-3249.

SURPRESA!!!

Ussula Braga que ganhou uma festa surpresa no Paris Garden dia 9, organizada pelo maridão Raphael Valarini, com direito a muito brindes e um excelente bate papo. Os amigos e familiares presentes entoaram o canto dos parabéns, com muitas energias positivas para a aniversariante.

A aniversariante com o irmão Lucas Braga e o maridão Raphael Valarini

Giovani Baungrotz, Ussula e Jalluza Braga.

Cláudia Souza e Ussula Braga.

Eliane Capra e Ussula Braga

Ussula e Rizomar Araújo.