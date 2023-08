Marcus diz que MDB “tem compromisso com a democracia” e agradece os ‘cabeças brancas’

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, comentou pela primeira vez, oficialmente, nas redes sociais, sobre a filiação ao MDB, ocorrida nesta terça-feira (8), em Brasília, ao lado do presidente nacional da sigla, deputado Baleia Rossi.

Após o mistério sobre qual partido iria escolher para disputar pela terceira vez a Prefeitura da capital, o ex-petista disse que o MDB é um grande partido que tem “compromisso com a democracia e com o Brasil”. “Hoje é um dia muito importante na minha vida. Começa um novo ciclo”, disse.

No vídeo, Marcus aproveitou para agradecer a acolhida dos membros da Executiva do partido no Acre. Ele mencionou o ex-deputado Flaviano Melo, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, e o atual deputado estadual, Tanízio Sá.

O agora emedebista, finalizou o vídeo dizendo que está pronto para os novos desafios que estão por vir. “A responsabilidade que temos com a população do Acre, de Rio Branco é muito grande. Estou me colocando à disposição, agora nessa jornada que se inicia aqui com o MDB”, declarou Marcus.

