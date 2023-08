Major Rocha e Mara decidem sair do MDB após filiação de Marcus Alexandre

Momentos antes da filiação do ex-prefeito petista Marcus Alexandre ao MDB, em solenidade na sede do diretório nacional do Partido, em Brasília, os irmãos Rocha, o ex-vice-governador Major Rocha, e a ex- deputada Mara Rocha, anunciaram a desfiliação da sigla.

SAIBA MAIS: Marcus Alexandre assina filiação no MDB para disputar Prefeitura em 2024

Em 2022, Rocha disputou uma vaga de deputado federal pelo partido, e sua irmã Mara Rocha disputou o Governo do Estado e ficou em terceiro lugar, com 12,06% dos votos válidos.

Rocha também foi derrotado e não conseguiu ficar nem mesmo como suplente porque o MDB não conseguiu eleger um único deputado federal pelo Acre.

Nesta terça-feira (8), os casal de irmãos disse que deixa a sigla afirmando entender o desejo do Partido em caminhar com os partidos de esquerda, tanto em nível nacional como a nível de Acre.

“Não sendo esse o nosso desejo, por coerência e por acreditar que temos é que avançar e não retroceder, nos desfiliamos”, disseram os irmãos num comunicado à imprensa.

“Queremos publicamente agradecer ao MDB e seus filiados que nos cederam a sigla partidária para que pudéssemos participar do pleito de 2922”, acrescenta a nota.