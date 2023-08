Nutricionista cita 7 alimentos irresistíveis para deixar de comer já

Mestre em ciências com foco em nutrição e dietética, a nutricionista Christine Mikstas sabe o quanto o paladar se “derrete” ao encarar uma pizza (como a da foto em destaque), chocolate, batata frita ou uma massa. Enquanto algumas pessoas dão uma beliscada nos pratos apetitosas, outras devoram.

Ao colaborar para o portal estadunidense WebMD, especializado em medicina e cuidados com a saúde, Christine fez uma lista com sete alimentos considerados difíceis de parar de comer, mas que devem ser abolidos das refeições. A nutricionista explicou os motivos para deixar de degustar os quitutes.

Confira!

Pizza

No artigo, a mestre em nutrição pede cautela quanto às pizzas com uma crosta grossa de massa e de queijo, sem contar os adicionais, a exemplo de calabresa, bacon e presunto. Ela orienta: “Escolha uma versão vegetariana de massa fina e leve no queijo”. Christine sugere pedir uma salada como acompanhamento da “redonda”.

Batata de “saquinho”

Quem tem mãos uma embalagem de batatas chips só fica saciado após esvaziar o pacote. Segundo a expert, o alimento soma gordura, sal e carboidratos ruins ao funcionamento do organismo. Em vez de saborear as guloseimas crocantes, a nutricionista aconselha consumir nozes.

“Os nutrientes das oleaginosas ajudam as células a funcionar e as suas gorduras boas o mantêm cheio e satisfeito”, recomendou. Mais uma indicação de Christine Mikstas é estourar pipoca, alimento rico em fibras e baixo em calorias. “Contando que você observe a manteiga. Qualquer um dos dois satisfará a fome melhor do que as batatas fritas”, disse.

Massa

Tem vontade de comer uma massa, mas está com a meta de manter uma alimentação saudável? “Pule o macarrão à base de farinha e use espaguete de abóbora. Você cortará calorias e carboidratos pela metade — ou mais — em comparação com o prato”, frisou a mestre em nutrição.

Caso queira algo mais saciável, adicione ao preparo do espaguete de abóbora um pouco de carne moída magra, por exemplo.

Cereal

“Muitos são carregados com carboidratos e açúcares simples”, salientou a especialista em relação aos cereais. Ela receita fazer uma troca inteligente e saudável do alimento por farinha de aveia. Rico em fibras, a sugestão de Christine aumenta a sensação de saciedade e retarda a absorção de calorias na corrente sanguínea.

Chocolate

Comer um chocolatinho de sobremesa depois do almoço é quase uma pedida obrigatória, entretanto, o tipo do alimento pode englobar açúcar, conservantes e gorduras não saudáveis. A fim de te livrar de ingredientes maléficos, a nutricionista receita o consumo da versão meio amarga.

“O chocolate meio amargo pode diminuir a pressão arterial, melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro e o coração, e proteger as células contra danos”, esclareceu. Na hora de adquirir o alimento, Christine Mikstas enfatiza a respeito de escolher opções com teor de 70% a 85% de cacau.

Batatas fritas

Em vez de comprar batatas fritas em estabelecimentos de redes fast-food com 230 calorias, prefira comprar o legume e assá-lo em casa. Em média, o preparo, quando feito dessa forma, conta com 130 a 140 calorias. As embalagens com o alimento congelado disponíveis em supermercados também podem ser adquiridas para colocar no forno.

Christine alerta quanto aos molhos colocados nas fritas. É o caso de ketchup, um adicional de calorias, gorduras e, principalmente, açúcar. “Quatro gramas em cada colher de sopa para ser mais exata. Se você quiser algo parecido com tomate, faça um molho caseiro. Adicione um pouco de pimenta caiena a fim de dar um toque picante”, reforçou.

Sorvete

De colher em colher, o pote de sorvete fica vazio e o organismo recebe uma bomba de açúcar e calorias. A mestre em nutrição orienta trocar o alimento por iogurte congelado sem gordura.

“Você pode até experimentar uma caixa de iogurte grego simples com algumas frutas e nozes. Assim, obterá o cálcio com proteínas, além de fibras e outros nutrientes dos suplementos”, elucida a expert sobre a opção mais saudável.