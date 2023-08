PF deflagra nova operação que investiga ataques a escolas do Acre

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10), a Operação Camper, que apura ataques a escolas em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. “Camper” é um termo utilizado em jogos eletrônicos para caracterizar aqueles indivíduos que por falta de habilidade no combate, permanecem escondidos à espera de uma vítima desavisada.

Utilizando as redes sociais, os investigados criam perfis falsos para ameaçar a comunidade, além de arquitetar mortes de crianças e adolescentes de forma generalizada, como as ameaças de ataques às escolas que aconteceram em abril de 2023.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido para obter mais detalhes sobre os planos criminosos, além de elucidar outras pessoas envolvidas na prática. Os investigados poderão responder pelos crimes de atos preparatórios de terrorismo (Lei n° 13.260/16), associação criminosa (art. 288, CP), ameaça (art. 147, CP) e outros delitos a serem apurados no desenvolvimento da investigação.

A assessoria de comunicação informou que não serão divulgadas imagens da operação e não será dada coletiva à imprensa.