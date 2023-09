Bocalom critica governo federal sobre crise nos municípios brasileiros: “Economia morro abaixo”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), prestigiou todo o desfile cívico-militar na manhã desta quinta-feira (7). O líder do Executivo Municipal, em entrevista, não poupou críticas ao governo federal.

Bocalom atrelou a crise financeira dos municípios brasileiros ao atual governo Lula e falou sobre o cenário econômico.

“A nossa economia está de morro a baixo, os municípios estão sofrendo e as receitas não estão aumentando. O grande grito dos municípios é que eles não conseguem sobreviver”, disse.

O prefeito falou, ainda, sobre o aumento de despesas com os custos dos reajustes do piso da enfermagem e dos professores.

Em abril, durante enrevista exclusiva ao ContilNet, Bocalom já havia criticado o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT). “Eu tenho muito orgulho de ter apoiado o Bolsonaro. Ele foi um presidente que fez um governo sem corrupção e que inaugurou um novo tempo no Brasil sem escândalos”, disse na época.

No entanto, apesar desta indisposição contra o governo Lula e com o PT, grupo que faz oposição a mais de 20 anos, Bocalom disse na época que esperava transferência de recursos federais e boas relações com o governo federal.

“La estão vários partidos que, inclusive, apoiaram o Governo Bolsonaro. Inclusive, o presidente diz que não faria um governo petista e sim pluripartidário. Eu espero que ele cumpra isso”, afirmou Bocalom na entrevista de abril.