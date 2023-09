Chuva e ventos fortes causam estragos no tradicional Quintal do Osvaldo: assista o vídeo

Uma chuva seguida de ventos fortes causou sérios estragos no tradicional Quintal do Osvaldo na tarde deste domingo (24), em Rio Branco (AC). O incidente surpreendeu os frequentadores do local, que costumam desfrutar de momentos agradáveis no estabelecimento.

Em um vídeo compartilhado pelo proprietário, Osvaldo Gomes, é possível ver os estragos causados pela ocorrência por toda a área do Quintal. O restaurante, conhecido por sua atmosfera aconchegante e pela oferta de diversas opções gastronômicas, é um local muito frequentado pelos moradores da capital e visitantes.

Felizmente, não foram relatados feridos durante o incidente, mas os danos materiais foram expressivos. A equipe do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) está no local devido a queda de uma árvore no entorno do restaurante.

Veja o vídeo do proprietário: