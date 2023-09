Com grande público e presença de autoridades, Gamecon Talks faz abertura no Acre; FOTOS

Esta quarta-feira (20) começou agitada para os gamers e entusiastas de jogos no Acre. A Gamecon Talks iniciou a programação da conferência nesta quarta-feira com grande público no Sebrae Lab, da Universidade Federal do Acre (Ufac). Com apresentação de Bárbara Gutierrez, a programação conta com palestras, concurso de cosplay e a participação de grandes nomes da área e de autoridades do estado.

Theo Azevedo, jornalista e um dos curadores do evento, que trabalha na área há 25 anos, a expectativa para o evento é positiva. “Eu já passei por bastante coisa nesse mercado, vi muita coisa acontecer e ter a possibilidade, de certa maneira, e com muito humildade, retribuir um pouco, no sentido de compartilhar conhecimento e com base nisso tentar trazer informações úteis para tanta gente que a gente está vindo nesse momento aqui estudantes é legal demais”, explicou.

Theo disse ainda que as pessoas que assistem a Gamecon terá uma chance muito bacana de escutar alguns dos profissionais mais gabaritados do mercado de games, como produção, desenvolvimento, criação de conteúdo e discutir também uma série de temas.

“Acho que a ideia é muito mais dizer que todo mundo joga e esse é um mercado que hoje consegue oferecer oportunidades até de trabalho, oportunidades profissionais para uma série de pessoas, você pode ser um desenvolvedor de jogos e dentro desse segmento você tem ‘n’ caminhos. A minha expectativa pessoal é que quem vem participar consiga sair um pouquinho mais enriquecido em termos de conhecimento e quem sabe até um fator aspiracional mesmo”, disse.

Para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanípal Mesquita, há um futuro vasto pela frente nesse segmento dos games. “Nós temos uma diversidade de jovens que estão se formando nas faculdades, que estão entrando nas faculdades e precisam de uma perspectiva de profissões e oportunidades de trabalho e a tecnologia é um campo aberto para isso. O esforço do governo, na pessoa do governador Gladson Cameli, das instituições empresariais, das federações, do Sebrae, das universidades e essa união toda que deseja criar um ambiente favorável, gerar novos talentos e segurar outros talentos aqui no Acre, para que eles gerem oportunidades e negócios aqui no estado”, diz o secretário, que afirma que o que está por trás de tudo, é a oportunidade de emprego.

O secretário agradeceu ainda o governo federal e o senador Marcio Bittar, que destinou emendas para realização do evento e foi representado na abertura pelo filho, João Paulo Bittar.

“Aqui é uma evento de várias mãos acontecendo e, se Deus quiser, vamos ter uma boa conferência de qualificação para jovens, adultos e idosos e que os desdobramentos disso vão ser muito positivos”, finalizou.

Um dos curadores do evento, Marcelo Minutti, também falou sobre o mercado de games, que é um espaço grande de desenvolvimento e que gera muito dinheiro e muita energia destinada. “Já se falou algumas vezes que o mercado de games é maior do que a indústria da música e a indústria do cinema juntos. Então tem muita oportunidade e a gente acredita que esse espaço é um dos espaços dos negócios do futuro. Por isso que o evento visa catalizar essa energia para que a gente prepare nossos jovens, prepare as instituições de forma geral para se conectar a Amazônia, que hoje é um lugar aonde a gente precisa trabalhar várias frentes e a gente busca os games, que podem ser caminho para solucionar esses problemas”, explicou.

“A gente está com a vários alunos da rede pública participando para colocar aquela sementinha de como eles podem desenvolver profissões competentes para atuar nesse segmento no futuro que é um de grande impacto”, finalizou.

A abertura da Gamecon Talks contou com a presença dos secretários Ricardo Brandão, de Planejamento; Paulo Roberto Correia, da Administração; Moisés Diniz, presidente da FAPAC; Iuçara Souza, presidente da FUNTAC; João Paulo Bittar, representando o senador Marcio Bittar; e outras autoridades do estado.

VEJA A GALERIA DE FOTOS: