Com medo de morrer, ‘Exu Caveira’ pede ajuda e é atendido pelo Samu em Rio Branco

Um homem identificado inicialmente como Exu Caveira da Silva Barros, 42 anos, foi ferido com um golpe de faca na mão na noite desta quinta-feira (7). O homem pediu ajuda em frente à UPA da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, “Exu Caveira” foi encontrado caído em uma parada de ônibus, na frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Baixada da Sobral, que fica localizada no bairro Palheiral, na Avenida Sobral. Antes cair na parada de ônibus, o homem chegou sagrando em um churrasquinho ao lado da UPA e pediu ajuda.

Populares que passavam no local visualizaram o homem sangrando muito e ‘desmaiado’, e acionaram a polícia e uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e constataram que “Exu Caveira” estava embriagado e com um corte na mão esquerda.

Após ser avaliado pela equipe médica, o homem foi colocado dentro da ambulância e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, em estado de saúde estável. Ao dizer o próprio nome para equipe de triagem, o homem acabou passando a identificação de “Exu Caveira” e não passou mais informações sobre o ocorrido.

Policiais militares estiveram no local e apenas registraram a ocorrência, para fazer um boletim informativo.