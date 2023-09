ContilNet, TV Rio Branco e Sans Filmes fazem transmissão ao vivo da ExpoSena

Sena Madureira está em contagem regressiva para a aguardada ExpoSena, que acontecerá de 20 a 24 de setembro. Este ano, a grande novidade é que toda a emoção e os detalhes do evento serão transmitidos ao vivo e na íntegra pela TV Rio Branco, ContilNet e Sans Filmes.

Com a maior e melhor cobertura jornalística do Acre, uma equipe de profissionais do jornalismo acreano se unirá para mostrar todos os aspectos da feira agropecuária no município de Sena Madureira. O evento promete oferecer rodeio, exposições de implementos agrícolas e a presença de grandes atrações nacionais.

Durante cinco noites emocionantes, Everton Damasceno, Kelly Kley e Douglas Richer assumirão o comando da transmissão pelo canal do ContilNet no YouTube, além da TV Rio Branco, no canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre. A jornalista Wania Pinheiro destaca a transmissão inédita do evento: “É com grande satisfação que anunciamos a cobertura inédita da ExpoSena realizada pelo site ContilNet, em parceria com a TV Rio Branco e a equipe talentosa da Sans Filmes. Estamos empolgados em trazer a vocês uma visão abrangente e emocionante deste evento que celebra a cultura e as tradições da nossa região. Fiquem ligados para uma experiência única de cobertura, repleta de momentos memoráveis e histórias inspiradoras. Juntos, vamos explorar o coração pulsante da ExpoSena!”

O empresário Douglas Barros, proprietário da Sans Filmes, enfatiza a qualidade única da transmissão no Acre: “Estamos orgulhosos de proporcionar uma experiência excepcional com super qualidade ao público da ExpoSena.”

Time de Influenciadores para tornar a ExpoSena ainda mais especial

Além da equipe jornalística, o ContilNet reunirá um super time de influenciadores digitais para ajudar na missão de mostrar o melhor da ExpoSena. Entre eles, Rogeria Rocha, Rebeca Aguiar, Janayna Bonfim, Natacha Maria, e muitos outros contribuirão para tornar a cobertura do evento ainda mais envolvente.

Shows nacionais imperdíveis

A abertura do evento será marcada pelo show do cantor Zezo na quinta-feira (21), seguido de uma noite gospel com a apresentação emocionante de Gersinho. Na sexta-feira (22), as bandas locais e a talentosa cantora goiana Eduarda Nunes agitarão o público.

No sábado (23), a dupla sertaneja Hugo e Tiago promete uma noite memorável, enquanto o domingo encerrará a festa com chave de ouro com o aguardado show de Léo Magalhães. A ExpoSena está prestes a oferecer uma semana repleta de entretenimento e cultura para todos os amantes da agropecuária e da música no Acre.