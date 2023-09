Desfile cívico-militar reúne dezenas de pessoas no aniversário de Sena Madureira; veja fotos

O desfile cívico-militar em alusão ao aniversário de 119 anos de emancipação de Sena Madureira aconteceu na tarde desta segunda-feira (25).

Participaram do evento o governador Gladson Cameli, o prefeito Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim, o deputado estadual Gilberto Lira e outras figuras políticas do município e do estado.

O desfile aconteceu na Avenida Avelino Chaves, em frente à Praça 25 de Setembro, reunindo dezenas de pessoas, que prestigiaram a passagem de instituições como a Polícia Militar, projeto Guarda Mirim, Grupamento Giro, Corpo de Bombeiros, Maçonaria e escolas estaduais e municipais.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: