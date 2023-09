GALERIA DE FOTOS: show de Léo Magalhães leva multidão para última noite da Expoacre Juruá

O encerramento da Expoacre Juruá contou com o show do cantor nacional Léo Magalhães, que agitou os cruzeirenses com seus grandes sucessos. O ContilNet, San Francisco Filmes e TV Rio Branco transmitiram momentos do show e o fotógrafo Juan Diaz registrou quem marcou presença.

Dono de grandes sucessos como “Primeiro de abril”, “A fila anda”, “Oi”, “Fala comigo”, Léo Magalhães atraiu uma multidão de fãs que lotou a Arena de Shows da Expoacre Juruá neste domingo (3).

Confira as fotos de Juan Diaz para o ContilNet: