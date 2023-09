GALERIA DE FOTOS: veja quem marcou presença na Gamecon na manhã desta quinta

Na manhã desta quinta-feira (21), a Gamecon Talks iniciou com uma programação repleta de conteúdo com palestras e painéis sobre games na Amazônia e sobre desenvolvimento e economia.

A programação iniciou às 9h, com a palestra “O potencial da indústria de jogos na região Norte do Brasil”, com Olimpio Neto, CEO da Petit Fabrik. Com a palestra, Olímpio influenciou jovens a se tornarem desenvolvedores e trabalharem na área de jogos dentro da Amazônia.

Já às 10h, aconteceu o painel “Jogos e desenvolvimento regional – potencializando a economia local”, com Pedro Zambon, diretor da Savegame.dev, João Bittar, político e entusiasta do mercado de inovação, Carolina Caravana, vice-presidente da Abragames, Philipp Bomm, especialista em produção técnica de eventos de games e eSports, Vinicius Ribeiro, da Aquiri Valley, Henrique Álefy Xavier, da Liga Acreana de e-Sports e fundador da Federação Acreana de Games e Tecnologia (FAGT), Dario Pavic, do Núcleo de Invoção Tecnológica- NIT – UFAC e Cristovão Henrique, do Strategic Director (DRX) no GeoLAB.

Durante toda a manhã, diversos jovens, adultos, estudantes e profissionais se reuniram para conhecer e descobrir mais sobre os games.

Além disso, lojas temáticas de games, animes, filmes e séries marcaram presença e chamaram atenção dos jovens.

