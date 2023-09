Homem é preso com submetralhadora e pistola no interior do Acre

Uma ação integrada envolvendo as Polícias Federal, Civil e Militar, culminou na prisão de um homem em posse de uma submetralhadora calibre 9mm e uma pistola calibre 380 municiada, além de drogas.

O suspeito foi abordado no Centro de Cruzeiro do Sul, com ele foram encontradas uma pistola calibre 380, com munições e uma quantidade de drogas.

As investigações ainda levaram os agentes a localizar em Porto Walter uma submetralhadora calibre 9mm, também de propriedade do suspeito.

O homem possui histórico criminal e cumpriu pena por envolvimento com uma organização criminosa. Ele teria sido colocado em liberdade recentemente e é suspeito de cometer dois assaltos em Porto Walter.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os procedimentos legais necessários para apuração dos fatos e responsabilização do envolvido.