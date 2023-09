Influencer acreana mostra o rosto sem filtro após a harmonização facial; VEJA ANTES E DEPOIS

A influenciadora acreana Ludmilla Cavalcante, surpreendeu seus 253 mil seguidores no Instagram ao compartilhar o resultado de uma harmonização facial. Em um vídeo postado em seus stories, Ludmilla revelou seu rosto sem filtros, mostrando as mudanças após o procedimento.

No vídeo, ela explicou que as imagens correspondem ao segundo dia após a harmonização facial e que ainda há expectativa de redução do inchaço. Ludmilla planeja fazer um retoque após 15 dias. Em suas palavras, “Estou postando sem filtros e sem edição. Eu amei muito! Realçamos apenas as minhas queixas,” disse a influenciadora, compartilhando seu entusiasmo com o resultado obtido. Os seguidores puderam acompanhar de perto essa transformação em sua aparência.

Vejo vídeo: