Léo Magalhães encerra a Expoacre Juruá e revela ao ContilNet retorno ao Acre

A noite estava vibrante na Expoacre Juruá, e o cantor Léo Magalhães estava prestes a subir ao palco para encerrar o evento com chave de ouro. Antes de entregar sua emocionante performance, ele reservou um tempo para bater um papo descontraído com o jornalista Douglas Richer, nos bastidores do show.

Com uma carreira impressionante de 20 anos, Léo Magalhães é uma verdadeira lenda da música sertaneja. Durante a conversa, ele compartilhou histórias de sua jornada musical, seus sucessos marcantes e, é claro, seu hit do ano, “Agora somos ex”, que conquistou o coração de milhões de fãs em todo o país.

Mas o momento mais curioso da entrevista foi quando Douglas Richer conseguiu arrancar o segredo por trás do famoso “topete” do cantor. Com um sorriso, Léo revelou que cuidar de suas madeixas leva apenas 10 minutos antes do show. “Eu peguei a prática. Tem uns 10 anos que eu mesmo penteio o meu cabelo”, confessou ele. Parece que a simplicidade é a chave do estilo marcante de Léo Magalhães.

E para a alegria dos fãs no Acre, o cantor não apenas encantou o público com sua música na Expoacre Juruá, mas também anunciou que estará de volta em breve, se apresentando em Sena Madureira. Com sua energia contagiante e sucessos inesquecíveis, Léo Magalhães continua a encantar e conquistar corações por todo o Brasil.

Veja entrevista: