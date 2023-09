No Acre, gORDOx fala sobre mercado de games e influencia jogadores acreanos

O influenciador, narrador de e-Sports e streamer gORDOx chegou ao Acre para participar da Gamecon Talks, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro, no Sebrae Lab, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Ao ContilNet, o narrador contou que estava ansioso para conhecer todas as pessoas que estavam aguardando para tirar foto e conversar com ele. “O Brasil é muito grande e eu sou de São Paulo, nunca vim para cá. Então eu acho muito legal, a galera assusta um pouco mas eu estou contente, pois eu sei que tem gente que me acompanha aqui”, explicou.

Além disso, o influenciador também relembrou a importância de informar os pais que ainda não acreditam que o mercado de games é estável. “Ele é estável sim, tem muito campeonato, muita gente que trabalha, tem vários tipos de profissões, como psicólogo, cozinheiro, administrador, tem um monte de coisa, então às vezes os pais acabam trancando um pouco os filhos de correr atrás dos sonhos”, disse.

Por isso, o influenciador ressaltou a importância de mostrar para todos como funciona a indústria. “É muito importante a gente anunciar e mostrar que se conseguir administrar o tempo, a pessoa consegue estudar, fazer faculdade, trabalhar e ainda jogar e, de repente, ser um jogador profissional ou criar conteúdo”, explica.

“Estudem bastante, vão atrás de informação, se tiver uma oportunidade aqui no Acre ou no seu estado, vá. Porque é uma área que realmente ela está evoluindo muito e tem muitas vagas”, completou.