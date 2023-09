Prometendo ser um dos maiores do Acre, rodeio da ExpoSena tem 67 competidores

A primeira noite da ExpoSena Rural Show, que acontece nesta quarta-feira (20), vai ser marcada pela abertura do que promete ser o maior rodeio em touro do Acre em 2023. Neste ano, a competição terá 67 peões e mais de R$ 25 mil em prêmios.

O rodeio da ExpoSena neste ano vai superar, inclusive, o rodeio da Expoacre, que teve mais de 50 peões inscritos, e o da Expoacre, em Rio Branco, onde participaram 35 competidores.

Ao todo serão cinco noite de montarias, que prometem um verdadeiro espetáculo de peões de todo Acre e também de fora do estado. De acordo com o coordenador geral do rodeio, Maurício Cuiabano, a decisão de aumentar a quantidade de dias da competição foi para dar oportunidade, também aos peões iniciantes, de participar do evento.

“Nos outros anos fazíamos todas as montarias em dois dias, neste ano, para ceder espaço aos que estão entrando no mundo do rodeio, aumentamos a quantidade de noites e também o número de competidores”, disse.

O grande vencedor do rodeio deste ano ganhará uma moto zero km, já o segundo lugar levará o prêmio de R$ 5 mil, e o terceiro, ganha R$ 4 mil. O quarto lugar ganhará R$ 3 mil e o quinto, R$ 2 mil. Além do grande número de competidores, o rodeio contará com grandes locutores, como Big Boy e Carlinhos Rondônia, um dos primeiros locutores do rodeio em Sena Madureira.