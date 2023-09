Santa Rosa comemora 29 anos com desfile cívico

A Vila Santa Rosa de Cruzeiro do Sul comemorou nesta quinta-feira seu aniversário de 29 anos de fundação. Para comemorar esta data, a prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou um desfile cívico militar na comunidade.

Escolas e instituições que prestam relevantes serviços para os moradores participaram do desfile que contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, vereadores e personalidades importantes para a comunidade.

“Estamos aqui em mais uma festa de comemoração desta comunidade que tem 29 anos de história de lutas e conquistas. Começou com poucos moradores, hoje são mais de 3 mil. Esta é uma comunidade importante que é referência para nossa economia. Estamos hoje aqui celebrando com os moradores com este grande desfile cívico de escolas, igrejas, instituições que são importantes para a vila, e mostrado para imprensa esta comunidade que só tem crescido”, disse o prefeito Zequinha.

O projeto de lei que criou a comemoração oficial da vila é de autoria de Clodoaldo Rodrigues, quando vereador de Cruzeiro do Sul.

“Como vereador criamos o projeto para ser festejado o aniversário de criação da vila que hoje completa 29 anos de fundação. Para quem mora aqui, especialmente os fundadores, é motivo de orgulho. A prefeitura tem feito investimentos importantes, entregando o posto reformado, laboratório. Quem ganha é a população. Nossa missão como político é buscar isso. Aqui temos já cerca de 4 mil pessoas, contando com os ramais e é uma comunidade que cresce a cada dia”, disse o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues.

José da Silva Araújo, 68, esteve presente no ato de fundação da vila.

“Passei anos fora e não me acostumei. Nossa vida aqui é diferenciada, temos uma liberdade que a gente não tem lugar nenhum. Aqui é um ambiente muito familiarizado, somos uma comunidade solidária. Caso uma pessoa precise, seja ela de qualquer religião, a gente se ajuda, todos se ajudam”, disse.