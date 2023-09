Secretário de Segurança rebate críticas após rebelião e fugas em presídios: “Sob controle”

Após as recentes polêmicas envolvendo a Segurança Pública no estado do Acre, o secretário de segurança, Américo Gaia, que estava presente no desfile de 7 de setembro, em Rio Branco, falou sobre as ações adotadas na área.

O secretário tem sido alvo de críticas após os recentes casos de rebelião, fuga de presídio e onda de furtos na capital. Em resposta, Gaia disse que todas as ações para garantir a segurança à sociedade estão sendo adotadas.

“Todos os esforços estão sendo adotados para garantir segurança para a sociedade. Nós temos os índices criminais sob controle, não perdemos o controle de nada”, disse.

Américo Gaia ressaltou, ainda, que novas estratégias estão sendo adotadas para a dinamização da Segurança Pública no estado.

“Nós estamos adotando novas estratégias para que possamos dinamizar a segurança pública. Isso envolve a participação da Polícia Militar, Civil, Instituto Penitenciário, dentre outros”, destacou.

O secretário destacou, também, o momento de transição que o Instituto Penitenciário está vivendo, bem como a transição do governo federal, frisando o aumento dos índices de criminalidade em todo o país.