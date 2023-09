Streamer é banido da Twitch após beber e dirigir em live

— Certamente um único gole do meu vinho de 12% de teor em meus três minutos dirigindo para casa não é classificado como dirigir embriagado. Como um streamer, estou errado e assumirei a responsabilidade por minhas ações, e se a comunidade quiser me banir, eu aceitarei humildemente. Eu não sou um modelo, por favor não aceite minha personalidade na Internet dessa forma. Eu realizo lives para fazer as pessoas sorrirem através do entretenimento, não pretendo ser um farol de moral e valores, sou apenas eu. Beber é uma maneira de lidar com a vida, você pode me julgar, isso é apenas minha verdade, não uma desculpa. Obrigado a qualquer um que ainda me apoia — escreveu o streamer.