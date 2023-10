Ao ContilNet, influenciador que foi internado após uso de cigarro eletrônico fala sobre sequelas

O influenciador Thiago Drudi, conhecido por suas atividades nas redes sociais, compartilhou recentemente sua experiência traumática relacionada ao uso de cigarros eletrônicos. Em uma entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, realizada nesta segunda-feira (16), Drudi falou sobre os problemas de saúde que enfrentou devido ao consumo desses dispositivos.

O drama de Thiago Drudi começou quando ele foi internado com pneumonia e uma infecção bacteriana no pulmão. Em sua entrevista ao ContilNet, Drudi revelou que, inicialmente, começou a usar os cigarros eletrônicos por diversão, atraído pelo sabor, mas logo encontrou neles uma maneira de aliviar sua ansiedade.

“Eu comecei a usar vaper no ano passado por esportiva, né? Assim, eu só usava porque eu achava gostoso e eu não usava direto. Usava só em balada, de vez em quando. E aí, eu comecei a comprar e como eu tinha crises de ansiedade, comecei a usar em casa, porque meio que me acalmava, entendeu?!”.

O uso crescente de cigarros eletrônicos tornou-se um problema sério para Drudi. Ele admitiu que começou a usá-los de forma mais intensiva, chegando a consumir mais de seis dispositivos de vaper por semana, cada um deles com mais de seis mil puff. No entanto, na semana passada, sua saúde piorou repentinamente.

Drudi descreveu a experiência: “Semana passada, do nada, comecei a ficar ruim. Senti uma dor no meio do meu pulmão e aí fui pro hospital com a minha amiga. Quando cheguei lá, o médico disse que meu pulmão estava do lado direito bem comprometido e já me internaram com pneumonia. Estava com a bactéria, por conta do uso do vaper, direto”.

Atualmente, Thiago Drudi está se recuperando fora do hospital e relatou que respondeu bem ao tratamento médico. Ele fez questão de enfatizar a importância de evitar o uso de cigarros eletrônicos, afirmando: “Deixo um conselho que não usem. Fiz até promessa”.

Mesmo após sua recuperação, Drudi ainda enfrenta sequelas das doenças, incluindo falta de ar e cansaço. Sua história serve como um alerta sobre os riscos à saúde associados ao uso de cigarros eletrônicos, destacando a importância de conscientização sobre os perigos desses dispositivos.

Veja vídeos cedidos a nossa coluna: