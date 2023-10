Arquiteto Lucas Alves apresenta tendências de design para 2024 no 7° Encontro de Divas

O arquiteto e design de interiores, Lucas Alves, é uma das marcas presentes na 7º edição do Encontro de Divas, que acontece neste domingo (29), no Maison Borges. O evento é promovido pelas infleunciadoras Maykeline e Elita Maia, que comandam o perfil Eu Vi no Divando. O arquiteto montou um estande para mostrar e falar sobre as tendências de cores e texturas para 2024.

“Nesse ano eu quis fazer tendências, que são voltadas para o público de área residencial, que é para a gente trazer o conforto, para trazer a praticidade do dia-a-dia, além de conforto com cores texturas, com acabamentos. Tudo que foi colocado nas maiores feiras do Brasil, a gente está trazendo para o nosso estande e com isso eu trouxe alguns materiais que a gente já trabalha no escritório, onde a gente consegue fazer um atendimento personalizado para cada cliente que procurar a gente”, explicou.

O arquiteto também falou que o público presente no evento podem consultar e pedir orçamento no estande do escritório, sem custo algum. Além disso, o arquiteto informou que quem esteve no Encontro de Divas tem 20% de desconto nos projetos.

“As tendências do próximo ano estão visando o conforto visual e conforto sensorial, que seriam as texturas, os acabamentos, as cores, que são voltadas mais para tons terrosos e acabamentos voltados a um tecido mais acolchoado, tem tecidos como linho, que vai trazer um conforto para sua casa”, disse Lucas.

Lucas é formado em arquitetura há 4 anos e é design de interiores há 7 anos. “Meu escritório é localizado próximo a Ufac. Segundo Lucas, o público tem procurado muito o estande e sempre perguntando o que está sendo usado, os materiais e as marcas principalmente.

Segundo o arquiteto, é a primeira vez com estande no Encontro de Divas. “Eu tinha participado de outras formas com os estandes, que já são marca registrada do escritório, todo ano a gente faz espaços instagramaveis, faz estandes para as pessoas que são voltadas ao comércio e foi um prazer participar esse ano”, finaliza.