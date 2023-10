Clássica canção de Chico Buarque vai virar filme e pode ser filmado no Acre; saiba mais

A canção “Geni e o Zepelim”, do musical “Ópera do Malandro” de Chico Buarque, que marcou época com o refrão “joga pedra na Geni,” está prestes a ganhar uma adaptação cinematográfica pela Migdal Filmes, a mesma produtora de “Minha Mãe é uma Peça,” sob a liderança de Iafa Britz. A cineasta Anna Muylaert, aclamada por seu trabalho em “Que Horas Ela Volta?”, assumirá a direção deste projeto.

A trama de Geni, que originalmente se desenrola na zona urbana, será transplantada para a floresta amazônica. Por essa razão, recentemente, Iafa e Anna estiveram na cidade de Cruzeiro do Sul, explorando a possibilidade de tornar o cenário da produção. A cidade revelou seu potencial cinematográfico durante a visita, graças às apresentações feitas pelo cineasta Sérgio de Carvalho. Estamos na torcida para que as gravações no Acre se concretizem. O registro fotográfico é do Rio Croa, um paraíso no coração da floresta amazônica.

Noites Alienígenas em Chicago

Sérgio de Carvalho, diretor e cineasta aclamado, continua a colher reconhecimento por seu filme “Noites Alienígenas”. Recentemente, recebeu convite de uma universidade em Chicago para realizar uma exibição e palestra do filme. Esse gesto destaca não apenas a qualidade cinematográfica da obra, mas também sua capacidade de transcender fronteiras e cativar públicos em âmbito internacional. A inclusão do filme em eventos acadêmicos reforça seu impacto cultural e artístico, solidificando a posição de Sérgio de Carvalho como uma figura de destaque no cenário cinematográfico contemporâneo.

Na telona

O ator acreano Gabriel Knoxx, reconhecido por sua atuação em “Noites Alienígenas”, está atualmente em São Paulo, desempenhando um dos papéis principais no curta-metragem “Enquanto meu Coração Impiedoso”. O filme é dirigido por Luiz Maudonnet e Lure Sales, ambos premiados no Festival de Gramado de 2022, e explora as angústias dos residentes da “Cracolândia”, local conhecido no centro de São Paulo onde centenas de dependentes químicos se reúnem para o consumo de substâncias. Mariana Zocchi é a responsável pelo roteiro desta impactante produção cinematográfica.

Respeito!

Aqui no Acre, em Rio Branco, a comunidade cultural demanda respeito. Infelizmente, um vereador, ao invés de exercer seu papel adequadamente, dissemina ódio. Sua fala desrespeitosa a comunidade cultural e sem sentido revela uma preocupante falta de habilidade e inteligência. A gestão está à beira do caos desorganizado, com uma clara ausência de respeito, especialmente em relação ao Sistema Municipal de Cultura. Manifesto toda solidariedade aos artistas Diogo Soares e Camila Cabeça que foram vítimas verbais e físicas na Câmara Municipal de Rio Branco, que deveria ser considerada a casa do povo. Viva o movimento cultural acreano.

Feira Literária do Sesc

A Feira Literária do Sesc em Rio Branco promete ser um evento imperdível para os amantes da literatura. Com data marcada para o período de 09 a 15 de outubro de 2023, o evento contará com uma diversidade de atividades, incluindo lançamentos de livros, contações de histórias, palestras, oficinas, show musical e apresentação teatral.

As ações ocorrerão em locais estratégicos da cidade, como o Sesc Centro, Biblioteca Pública e escolas. A feira será uma excelente oportunidade para descobrir novos autores e enriquecer o conhecimento por meio de diversas atividades culturais. Não perca essa oportunidade única de mergulhar no fascinante mundo da literatura!

Semana Acreana da Diversidade

A abertura da 16ª Semana Acreana da Diversidade, com o tema “Somos Iguais?”, foi marcada por uma lotação máxima no Cine Teatro Recreio. A Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), membro da Aliança Nacional LGBTQI, iniciou o evento nesta terça-feira, às 19 horas, reunindo uma plateia de mais de 500 pessoas. Mesmo enfrentando o calor, o público permaneceu firme para prestigiar essa noite memorável no coração dos acreanos LGBTQIAP+.

A programação cultural foi estrelada pelo espetáculo “Belíssimas Só que Não!”, apresentado pelas artistas Drag Queen Suzy Brasil e Samara Rios, além da intervenção cultural da Drag Queen acreana Beatriz Brasil. A Banda da Polícia Militar do Estado do Acre, emocionou a todos com sua apresentação, incluindo os hinos Nacional e Acreano, e a canção “Além do Horizonte”, de Roberto Carlos.

Agradecimentos especiais foram direcionados ao cerimonial conduzido pelos militantes dos direitos humanos da população LGBTQIAP+, Rubby Rodrigues e NAKA Sanllay, aos profissionais intérpretes de libras, e às equipes do Centro de Atendimento às Vítimas (CAV) e Observatório de Gênero do Ministério Público do Acre. Reconhecimento também aos expositores da Associação de Mulheres Acreanas (AMAR), da Loja Sai do Armário, da ARREDACRE, dos auxiliares de camarim da Associação Espiritualista do “Reino da Oxum”, do colunista social Vagno de Paula, e de toda a equipe de eventos da Fundação de Cultura Elias Mansour. O sucesso estrondoso da abertura da 16ª edição das Semanas Acreanas da Diversidade foi resultado do esforço conjunto de todos esses colaboradores.

CAV na Abertura da Semana da Diversidade

A procuradora de Justiça, Patrícia de Amorim Rêgo, que lidera a coordenação do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do MPAC, marcou presença na abertura da 16ª Semana Acreana da Diversidade, realizada na noite de terça-feira (3) no Cine Teatro Recreio. A equipe do órgão do CAV, ciente da importância do evento, também esteve presença na abertura da Semana. Nesta edição, com o tema da semana é: “Somos Iguais?”, a iniciativa visa promover discussões fundamentais sobre políticas públicas voltadas para a igualdade de direitos e oportunidades para pessoas LGBTQIA+.

A participação ativa do Ministério Público do Estado do Acre -MPAC ressalta seu compromisso com a promoção da diversidade e igualdade, contribuindo de maneira significativa para a reflexão e ação em prol de uma sociedade mais inclusiva.

60 anos de Geny Abrahão

A festa de 60 anos de Geny Abrahao, realizada em 25 de setembro no AFA Bistrô, foi uma noite com o astral no topo, reunindo amigos e familiares de diversos pontos do país para celebrar a data especial. E não poderia ser diferente, considerando que a aniversariante é conhecida por sua alegria contagiante. Três bandas e um karaokê, com diversos amigos no palco, garantiram que ninguém ficasse parado. Destaque para Karla Martins, que fez uma bela homenagem, relembrando fatos marcantes da vida da aniversariante. A emoção transbordou nesse momento!

A festança foi tão boa que certamente permanecerá na lembrança de todos por muito tempo. A celebração se estendeu até as primeiras horas da manhã, encerrando uma noite repleta de alegria e boas recordações. Veja quem esteve lá pelas lentes de William Silva (@willwimpinheirofilmes).”