Coluna do Theodoro: veja momentos emocionantes do niver de Gael Fernandes Biancard

No dia 11 de outubro foi comemorado o aniversário de 8 anos do Gael Fernandes Biancardi, filho de Rosana e Igor Biancardi.

No salão de festa do Edifício Matisse se reuniram amigos e familiares, em especial a vovó Izabel Fernandes, que veio de Porto Velho para o aniversário do netinho.

Com muita emoção e lembranças dos avós Leila e Ivan Biancardi, todos se emocionaram na hora dos parabéns.

Mas fotos de James Maciel foram registrado os melhores momento.

A família na mesa do bolo

Com Silvia Moura

O casal de advogados acreanino Naua é Ianná Biancardi com a filha Sophia.

Os primos Sophia e Gael Biancardi

O parabéns pra você

Com a incrível secretária Francisca Chauma, a filha Katrine e a neta Samanta.

Ovidiano Moura,Arteniza Silva ,Alana Moura

Com a avó Izabel Fernandes, que veio diretamente de Porto Velho para o aniversário do netinho.

O pequeno aniversariante comemorando com a família e os amigos