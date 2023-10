“Com o slogan: Juntos com Alysson”, Progressistas realiza evento nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, o Partido Progressistas vai realizar em Rio Branco um evento na sede da sigla, localizada na rua Major Ladislau, às 17 horas. A ocasião será dedicada à celebração da pré-candidatura de Alysson Bestene à Prefeitura de Rio Branco.

A escolha de Alysson Bestene como pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco foi uma decisão da Executiva Municipal do Partido Progressistas. Bestene foi aclamado como o representante ideal do partido por 17 votos a 0 para a corrida eleitoral pelo cargo de prefeito de Rio Branco.

“”É com grande entusiasmo que o Partido Progressistas convida você para celebrarmos a pré-candidatura do nosso querido Alysson Bestene. Venha fazer parte desta festa com a nossa família Progressistas”, diz trecho do convite do PP.

O evento deve contar com líderes partidários, incluindo a presença da deputada federal Socorro Neri e da vice-governadora Mailza Assis, que reforçam o apoio à pré-candidatura de Alysson Bestene. Além dos mandatários, membros da sociedade civil estão engajados em construir a pré-candidatura.

Alysson Bestene foi o secretário de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) durante a maior pandemia dos últimos cem anos, da covid-19. A frente da pasta, Bestene defendeu a imunização e construiu em 60 dias os hospitais de campanha para combater a pandemia do coronavírus. Atualmente, ocupa o cargo de secretário de governo de Gladson Cameli, onde fica responsável pela articulação política.