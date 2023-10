Concurso da PM, feriado prolongado e outras; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Gladson diz que folha de pagamento ‘está segura’ e anuncia pelo menos quatro festas de fim de ano

O governador Gladson Cameli, durante a inauguração da nova sede administrativa do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), afirmou que as medidas relacionadas ao corte de gastos no Governo foram feitas e que acredita que não haverá necessidade fazer novas ações que precisem “fechar mais ainda as torneiras”.

Governo publica resultado definitivo da prova do concurso para oficial da PM; veja lista

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), torna público o resultado definitivo da prova objetiva e a relação de candidatos convocados para correção da redação.

TERÇA-FEIRA

Demitido da PM, ex-sargento Nery pede ajuda para ser marido de aluguel

O ex-sargento Erisson Nery, expulso do quadro da Polícia Militar em fevereiro deste ano por atirar em estudante, iniciou uma campanha em suas redes sociais, nesta terça-feira (24), na qual pede ajuda financeira pra investir em ferramentas de trabalho.

Feriado prolongado: Governo decreta ponto facultativo na próxima semana; confira

O governador Gladson Cameli, em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira (24), decretou ponto facultativo no dia 3 de novembro, sexta-feira.

QUARTA-FEIRA

EXCLUSIVO: Pela 1ª vez, mãe de Nayara Vilela desabafa após 6 meses da morte da cantora

No dia 24 de abril de 2023, o Acre perdia um dos nomes mais fortes da música acreana: Nayara Vilela. Seis meses após sua morte dentro da sua residência, em Rio Branco, Vanuza Freitas, mãe de Nayara, fala pela primeira vez sobre a morte da filha. A enfermeira, pela primeira vez, conversou com a imprensa, e com exclusividade falou com a coluna Douglas Richer do portal ContilNet, sobre as investigações.

Adolescentes e mulher confessam ter assassinado homem de forma brutal dentro de barco

Em uma ação rápida e integrada, as forças de segurança do município de Boca do Acre, no estado do Amazonas, conseguiram apreender dois adolescentes – ambos com 16 anos – e uma mulher, identificada como Cristiane Nobre de Oliveira, 27 anos, todos acusados de participação na morte de um acreano. Eles foram presos na tarde desta quarta-feira (25) no município de Boca do Acre (AM).

QUINTA-FEIRA

Paraíba vira o ‘El Dorado’ dos acreanos que deixam o estado em busca de oportunidades

Um movimento migratório tem chamado a atenção dos acreanos nos últimos anos, milhares de conterrâneos encontraram, na Paraíba, uma nova promessa de vida e oportunidades. Mergulhamos nas possíveis razões por trás dessa tendência crescente, que tem impulsionado um considerável contingente de acreanos a fazer o caminho rumo a esse “El Dorado” no Nordeste brasileiro, o estado da Paraíba.

Acreano viraliza na web ao comprar edição especial de caminhão do Batman na América do Norte

O caminhoneiro Diamerson Tavares, de Brasiléia, aparece em um vídeo gravado na América do Norte, no qual mostra sua bela aquisição, um caminhão do Batman, edição especial.

SEXTA-FEIRA

URGENTE: criminosos invadem residência e fazem cinco reféns em assalto; VÍDEO

Um grupo de assaltantes fez cinco pessoas reféns nesta sexta-feira (27), durante um assalto a uma residência em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Policial que matou jovem na Expoacre continua em liberdade após justiça pedir prisão

Uma semana após o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) comemorar o que seria a prisão do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva, o assassino do jovem Wesley Santos da Silva, morto a tiros aos 20 anos no Parque de Exposição Wildy Viana no último dia de Expoacre deste ano, continua em liberdade e dificilmente será preso. É que seu advogado, Welinton Silva, acaba de ingressar no STJ (Superior Tribunal de Justiça) com pedido de habeas corpus para que a decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que sequer foi cumprida, seja suspensa.