Concurso do ministério público com salários de R$ 6 mil pode sair nos próximos dias

Mais um concurso do Ministério Público pode sair nos próximos dias. Os aprovados receberão salários atrativos no valor de R$ 6 mil.

Trata-se do MP-AC- Acre.

Concurso do Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Acre (MP AC) está prestes a lançar um novo concurso para contratar servidores. Recentemente, o órgão publicou no seu diário oficial um contrato com a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), que será responsável por organizar o concurso.

A comissão organizadora já havia sido formada em julho deste ano.

O contrato foi assinado no início de outubro e tem validade de um ano. Isso significa que nos próximos meses, poderemos esperar a publicação do edital, o período de inscrições, a realização das provas e a divulgação dos resultados.

O concurso é uma oportunidade para quem deseja trabalhar no Ministério Público do Acre e promete ser uma seleção concorrida.

Sobre as vagas do concurso do Ministério Público

Embora ainda não saibamos quantas vagas serão oferecidas, sabemos que haverá oportunidades para cargos de analista ministerial e técnico ministerial, com remunerações iniciais de R$ 6.058,46 e R$ 4.640,53, respectivamente.

Como foi o último concurso do Ministério Público

Em 2012, o Ministério Público do Acre realizou seu último concurso para servidores, um evento que se tornou um marco na história da instituição.

Na ocasião, 200 cobiçadas vagas estavam em jogo para a posição de analista, com a exigência de nível superior. Dessas vagas, 150 eram destinadas ao preenchimento imediato, enquanto as restantes 50 constituíam o cadastro reserva de pessoal, aumentando a tensão e a competição entre os candidatos.

A responsabilidade de conduzir o concurso foi da banca organizadora, a FMP Concursos.

O processo seletivo compreendeu um desafio intelectual, com 80 questões de múltipla escolha abrangendo diferentes áreas do conhecimento, além de uma prova de redação que testou a habilidade dos candidatos em expressar suas ideias de forma clara e persuasiva. As questões se distribuíram entre as disciplinas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 22 questões

Legislação: 13 questões

Matemática/Raciocínio Lógico: 7 questões

Informática: 8 questões

Conhecimentos Específicos: 30 questões

Esse concurso representou uma oportunidade singular para inúmeros profissionais ansiosos por ingressar nas fileiras do Ministério Público do Acre, marcando um ponto de virada em suas vidas e reforçando a importância da preparação e dedicação para alcançar seus objetivos.

Sobre o MP AC