Conheça o empresário paulista que pediu Juh Vellegas em casamento

O empresário paulista Rafael Vieira, conhecido por seu trabalho nos setores de varejo de supermercado e construção civil, tornou-se o noivo da renomada influenciadora Juh Vellegas, uma das blogueiras mais populares do Acre.

SAIBA MAIS: VÍDEO: da marca Vivara, saiba quanto pode ter custado o anel de Juh Vellegas; veja detalhes

A história de Rafael ganhou destaque na noite de quarta-feira (12), quando, em seu 31º aniversário, fez um pedido de casamento surpresa à influenciadora. O gesto romântico dele se tornou um dos assuntos mais comentados no Acre.

VEJA TAMBÉM: VÍDEO: Juh Vellegas é surpreendida com pedido de casamento em seu aniversário

Apesar de manter uma vida reservada, Rafael expressa abertamente sua felicidade por estar no Acre e por fazer parte da vida de Juh Vellegas. Sua presença não passou despercebida, uma vez que foi reconhecido como um dos homens mais bonitos da ExpoAcre 2023. O casamento do casal promete ser um dos eventos mais aguardados do Acre.