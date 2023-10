Coragem, vulnerabilidades e desconforto: os segredos da confiança

Há alguns anos, enfrentei uma situação que abalou minha confiança. A vulnerabilidade me envolveu como uma onda furiosa, e o desconforto era meu companheiro constante.

Foi um momento em que me senti quebrada, mas, ao mesmo tempo, descobri o poder da coragem.

Na época, eu estava sem direção. Em uma oportunidade conheci um rapaz, que estava em pleno luto, e nesse encontro, acabamos que, compartilhamos nossa vidas. Logo no primeiro encontro, compartilhei meus desafios, minhas falhas e minhas incertezas. Foi um ato de vulnerabilidade que me colocou fora da minha zona de conforto. No entanto, essa honestidade acabou por criar uma conexão genuína. Ele compartilhou suas próprias experiências de vida e como também já havia enfrentado momentos difíceis, injustos e de muita tristeza, inclusive estava em luto!

Essa conversa não só me rendeu um laço afetivo, mas também uma lição poderosa sobre como a vulnerabilidade e a coragem podem construir a confiança. Às vezes, é ao mostrar nossas fraquezas que revelamos nossa verdadeira força. A confiança é construída nas ruas do desconforto, onde somos autênticos e honestos.

No podcast “Para Dar Nome às Coisas” com Natália, essa dinâmica da coragem e vulnerabilidade é explorada de maneira tão apaixonante. Ela nos leva a uma jornada de descoberta pessoal e reflexão profunda, mostrando que compartilhar nossos medos e fraquezas nos torna mais humanos, mais conectados.

Assim, quando se trata de confiança, lembre-se de que não se trata apenas de estar sempre certo, forte ou infalível. É sobre ser você mesmo, mesmo quando é desconfortável. A confiança floresce quando ousamos ser vulneráveis, quando admitimos nossas imperfeições e quando enfrentamos o desconhecido com coragem.

Portanto, meus queridos leitores, lembrem-se de que a confiança não é um destino, mas uma jornada. Ela é construída com alicerces de vulnerabilidade e coragem. Que essas palavras os inspirem a abraçar o desconforto, a compartilhar suas vulnerabilidades e a construir relacionamentos mais autênticos e confiáveis em suas vidas.

Confie!

Maysa Bezerra

Coach e escritora

Maysa Bezerra, ContilNet