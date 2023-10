Da Cozinha ao Topo: Empresário acreano conta detalhes sobre a sua trajetória no Dericast; assista

No episódio desta semana os internautas vão conhecer a fundo a história do jovem empresário e grande entusiasta do empreendedorismo acreano, Lucas Profeta. De coração aberto, o rio-branquense conta a sua história de vida, o início no mercado de trabalho e toda a sua jornada de incentivo à geração de emprego e renda no estado.

Esse é um bate-papo que vai te inspirar a erguer a cabeça e não desistir dos seus projetos. Alderian Campos e Lucas profeta têm uma conversa descontraída sobre a vida, a carreira profissional e os desafios de empreender no Acre.

O jovem empresário Lucas Profeta lidera a freguesia literalmente,empresa que está em amplo crescimento no país. No Dericast, o empreendedor apresenta os passos para o sucesso. “Antes de tudo é preciso acreditar e persistir”.

Nada é construído da noite para o dia, como alguns nos fazem crer. Somente com muito trabalho e dedicação é possível ter êxito num projeto”, diz Lucas.

Incentivador da geração de emprego e renda, o riobranquense, que cresceu e viveu no bairro Bosque , fala sobre a sua história de vida e os sonhos que ainda tem, além de ensinar um método autoral para quem deseja empreender.