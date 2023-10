David Brazil usou as redes sociais nesta sexta-feira (27/10) para mostrar o resultado de uma lipoaspiração realizada no abdômen. O influenciador fez o procedimento estético há pouco tempo e afirmou que o resultado ainda não é o ideal, mas a diferença é notória. Veja!

“O cropped que me aguarde no Carnaval. Toda inchada e cheia de nódulos ainda. Pele toda amassada da cinta. Na próxima segunda, faz só duas semana que fiz o abdômen… Me aguardem daqui três meses”, brincou nas redes sociais.