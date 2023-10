Em entrevista ao ContilNet, prefeita de Tarauacá desabafa e afirma sofrer violência política

No primeiro dia do aguardado Festival do Abacaxi em Taraucá, a prefeita Maria Lucinéia concedeu uma entrevista exclusiva ao ContilNet, discutindo diversos tópicos importantes para a comunidade local e sua gestão à frente da Prefeitura.

Durante a conversa com o jornalista Douglas Richer, a prefeita abordou a empolgante programação preparada para a décima edição do Festival do Abacaxi, um evento que se tornou uma tradição na cidade. Lucinéia ressaltou a importância do festival para a economia local, bem como para a promoção da cultura e do turismo na região.

Além disso, a prefeita aproveitou a entrevista para destacar os avanços conquistados por sua gestão e os desafios que ainda enfrenta à frente da Prefeitura de Taraucá. No entanto, um momento marcante da entrevista foi o desabafo da prefeita sobre a violência política que tem enfrentado. Ela enfatizou que se sente vítima de uma violência política constante, um problema que ela percebe como grave e que vai além das divergências políticas, atingindo a sua integridade como mulher na política.

Lucinéia lamentou o fato de que a violência contra a mulher na política ainda persiste, mesmo que seja reconhecida como um crime.

Veja a entrevista completa: