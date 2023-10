Encontro de Divas: saiba quem é o vencedor do sorteio do iPhone 14 da loja Kauanny Cell

Neste domingo (29), o 7º Encontro de Divas foi finalizado com o grande sorteio do iPhone 14 pela Kauanny Cell. O sorteio fez parte dos diversos prêmios desta edição, que foi comemorativa de 10 anos do perfil Eu Vi no Divando.

O sorteio foi realizado ao vivo pela transmissão do ContilNet e San Francisco Filmes, com a presença de toda equipe da loja Kauanny Cell. A vencedora foi Giuliana Evangelista, que estava participando do evento neste domingo (29).

Confira os clicks:

Acompanhe o momento do sorteio e recebimento do prêmio: