Espaços instagramáveis são sucesso entre o público do 7º Encontro de Divas, em Rio Branco

A 7ª edição do Encontro de Divas, das influenciadoras Maykeline e Elita Maia, do perfil Eu Vi no Divando, trouxe em mais uma edição os espaços instagramáveis, que são uma marca registrada do evento.

Os diversos estandes das marcas parceiras trouxeram espaços belíssimos para que as ‘divas’ façam fotos e ainda aproveitem a oportunidade de participar de sorteios ou ganhar brindes.

Alguns espaços, ao tirar, postar e marcar o perfil da loja, o público ganha um brinde. Já em outros lugares, as lojas ofereceram cupons para participar de sorteios.

Confira os espaços: