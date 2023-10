Especialista em jalecos e vestuário profissional, Dra. Cherie faz desfile no 7º Encontro de Divas

A franquia Dra. Cherie foi uma das marcas que realizou um desfile com os produtos que vende na 7º edição do Encontro de Divas. A franqueada é a médica cardiologista Janaína Longuini, que trouxe diversos modelos para o desfile no evento, como jalecos e conjuntos.

Ao ContilNet, a médica contou que a marca é de São Paulo e resolveu trazer para o Acre para dar mais qualidade e beleza nos conjuntos e jalecos de trabalho dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outras profissões que trabalham com estética.

“Resolvi pegar a marca para poder trabalhar até melhor, porque eu já usava a marca e aqui em Rio Branco não tinha. Então, foi um investimento que eu achei que valia a pena para todos nós. A loja fica no bairro Bosque, ao lado do Colégio Sigma, na rua Milton Matos. Nós vendemos bandana para colocar no cabelo para aquelas profissionais que tem que proteger o cabelo em alguma situação, principalmente em hospitais, e os conjuntos hospitalares que são as bluzinhas com as calças, tem feminino e masculino. Além disso, tem os jalecos, tem desde o básico para o estudante, até um jaleco bem chique para quem já tem anos de consultório e quer ficar bem arrumado, que seria mais para área médica mesmo e alguns da estética que também gostam de um jaleco bem arrumado e confortável”, explicou.

Janaína é cardiologista, formad há 20 anos, e há, aproximadamente, 7 meses que ela pegou a marca para vender.