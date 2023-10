Estudante é eleita Musa do Intermed da Fronteira no Alto Acre com mais de 80 mil votos

Leonayra Luana Jerônimo Barbosa de Oliveira, estudante de medicina de 20 anos, conquistou o título de Musa do Intermed da Fronteira 2023 em uma emocionante enquete pública. Com um total de 80.950 mil votos, Leonayra Luana, do 1º ano G4 da Universidade Amazônica Pando, foi consagrada a vencedora.

A competição foi acirrada, com Rhávila Maia, de 31 anos e estudante do 3º semestre da Universidade Privada Cosmos, alcançando a segunda posição com 55,650 votos. Em terceiro lugar, Melissa Moreira, de 20 anos e estudante do 2º semestre da Universidade Domingo Sávio, conseguiu 37,375 votos. Leonayra Luana provou ser a favorita do público e levou para casa o título de Musa Intermed Alto Acre 2023 com seu impressionante apoio.

Leonayra Luana já tinha conquistado os cinco títulos de beleza, Miss Teen Acre 2022, Srta Medicina 2023, Miss Epitaciolândia 2020, Miss Alto Acre 2019, Miss KJK 2018.

Conheça o perfil da Musa do Intermed da Fronteira, Leonayra Luana:

Nome: Leonayra Luana Jerônimo Barbosa de Oliveira

Idade: 20 anos

Curso: Medicina, 1º ano G4 – Universidade Amazonica Pando

Natural de: Brasiléia – AC

Hobby: Desfilar

Sonho: médica Cirurgiã Geral

Signo: Áries

Instagram: @nay.luana18

VEJA O RESULTADO:

Esta votação foi encerrada (since 1 hora). Quem merece ser a Musa do Intermed da Fronteira? Vote agora! Leonayra Luana Jerônimo Barbosa de Oliveira 80,950 Rhávilla Maia 55,650 Melissa Moreira 37,375

O comunicado da campeão aconteceu na abertura do evento nesta sexta-feira (20). Assista AO VIVO o evento CLIQUE AQUI.