FOTOS: Eu Vi no Divando reúne mais de 500 pessoas na 7º edição do Encontro de Divas

O Encontro de Divas, que está na 7º edição, reuniu mais de 500 pessoas no Maison Borges Eventos, que aproveitaram a festa e conheceram as novidades que as influenciadoras e anfitriãs, Maykeline e Elita Maia, trouxeram para as ‘divas’, como são chamadas as seguidoras do perfil Eu Vi no Divando.

Dentre o público que marcou presença estão empresárias, médicas, influenciadoras e outros nomes influentes da sociedade acreana, além de seguidoras e marcas acreanas.

O evento é também uma edição comemorativa de 10 anos do perfil no Instagram, que formou uma comunidade de mulheres nas redes sociais.

Veja as fotos do evento:

AO VIVO: