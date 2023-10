Gamecon GovTech prorroga inscrições para gestores e realiza palestra gratuita

Servidores públicos vinculados ao Estado e aos municípios do Acre terão até o dia 19 de novembro para se inscrever na Gamecon GovTech e apresentar suas propostas de jogos que tenham soluções para problemas enfrentados pelos órgãos públicos. Os Institutos Sapien e Gamecon anunciaram a prorrogação das inscrições nesta sexta-feira, 20, atendendo a uma solicitação de interessados em participar do projeto. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da plataforma Gamecon GovThec (https://www.gamecongovtech.com.br/)

Na próxima quarta-feira, 25, os Institutos promovem a primeira palestra, de uma série, intitulada “Gamecon GovTech – Entenda como funciona e faça sua inscrição”, ministrada por Bruno Bandeira, presidente do Instituto Gamecon. As inscrições são pelo Sympla (https://bitlybr.com/vsEzJ).

A palestra é gratuita e será em formato de live, permitindo que pessoas de todos os municípios do Acre participem. A proposta é que os servidores públicos tenham subsídios para desenvolver seus jogos.

Como participar

Para participar da Gamecon GovTech, os servidores de órgãos públicos do Estado e dos municípios devem identificar o problema que poderá ser resolvido por meio da criação de jogos e formar sua equipe, de no mínimo três pessoas.

No site da plataforma GovTech é disponibilizada uma sessão de tira-dúvidas e um link de acesso para contato por meio do WhatsApp (68 99229-7334) para que os interessados em participar possam encaminhar suas dúvidas acerca do projeto.

Serão escolhidas 15 equipes para participar do Laboratório de Caracterização de Demandas Tecnológicas, ministrado pela equipe técnica do Instituto Sapien. Nele, serão capacitados agentes públicos para criação e caracterização de demandas para inovação tecnológica segundo o Marco Legal da Inovação e na aplicação de jogos em políticas e serviços públicos.

As três equipes com melhor desempenho no laboratório terão seus desafios lançados para empresas e criadores da Amazônia Ocidental proporem jogos que os solucionem na próxima fase do Gamecon Govtech. Estas equipes terão a oportunidade de co-desenvolver um jogo dentro de seus órgãos ou entidades desde a ideia até o protótipo funcional testado com a população a ser atendida.