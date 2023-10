Ginecologista Thaysa Vilela marca presença no 7º Encontro de Divas com alerta sobre Outubro Rosa

O 7º Encontro de Divas está cheio de novidades. Neste ano, além dos parceiros com estandes e espaços instagramáveis, as influenciadoras Maykeline e Elita Maia trouxeram também informações atuais sobre a saúde feminina.

A ginecologista Thaysa Vilela marcou presença no evento e contou ao ContilNet que veio fazer um alerta para as mulheres sobre o câncer de mama, aproveitando o final da campanha Outubro Rosa.

A médica, que é paulista mas foi criada no Acre, é formada em medicina desde 2005 e finalizou a residência 2009, além disso também tem pós-graduação em ciências da longevidade, práticas ortomolecular e pós-graduação com o doutor Lair Ribeiro.

No 7º Encontro de Divas, a médica vai alertar sobre câncer de mama. “Eu quero deixar aqui em mente para as mulheres, quero lembrar que o câncer de mama só é hereditário em 10% dos casos, ou seja, 90% pode ser prevenível. Eu quero deixar esse alerta, que fazendo uma mudança no estilo de vida, uma alimentação adequada, prática de exercício físico regular e manter o peso corporal, ter a mente e o espírito alinhado, você previne em 17 a 28% o câncer de mama com hábitos de vida melhores”, disse.

Doutora Thaysa também lembrou sobre o exame da mamografia e o autoexame, que são essenciais para o diagnóstico precoce. “Quero lembrar essas mulheres que está acabando o ano, nós estamos no mês de outubro, faltam dois meses para o final do ano. Então se você ainda não foi na sua ginecologista para fazer a sua consulta, o momento é agora”, completou.

A médica, além de falar do Outubro Rosa, também vai levar ao palco do 7º Encontro de Divas, o laser íntimo. “Eu faço muita estética íntima, laser íntimo, peeling íntimo, cirurgias íntimas e hoje o laser íntimo é o queridinho das mulheres, porque o ele rejuvenesce, clareia, aperta o canal vaginal, melhora a lubrificação, faz um ‘boom’ de estímulo de colágeno e melhora o orgasmo também”, finalizou.

O Encontro de Divas está na 7º edição e o ContilNet e Sans Filmes fazem a transmissão completa do evento, ao vivo pelo YouTube do ContilNet.

Acompanhe: