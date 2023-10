Influencer acreano é internado com pneumonia e bactéria no pulmão após uso de cigarro eletrônico; veja detalhes

O influenciador acreano Thiago Drudi, mais conhecido como “Acreana Real”, surpreendeu seus seguidores na noite desta terça-feira (10) ao compartilhar nas redes sociais um grave problema de saúde relacionado ao uso de cigarro eletrônico.

Drudi, que alcançou a fama através das mídias sociais, e sua participação no Programa da Eliana no SBT, fez um desabafo preocupante em um post no Instagram, revelando ter sido diagnosticado com pneumonia e uma infecção bacteriana no pulmão.

Internado em um hospital, o influenciador, que tem um milhão de seguidores, utilizou a plataforma digital para conscientizar seus fãs e o público em geral sobre os potenciais perigos do uso de cigarros eletrônicos, amplamente conhecidos como “vapes”.

Veja a publicação: