Laserpeel sorteia R$ 1 mil no 7º Encontro de Divas; veja quem foi o vencedor

A 7º edição do Encontro de Divas, que acontece neste domingo (29), promoveu diversos sorteios em conjunto com as marcas parcerias. Este ano, em uma novidade emocionante, a Laserpeel sorteou um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000 durante a transmissão ao vivo realizada pelo ContilNet.

Os espectadores participaram do sorteio através de um QR Code disponibilizado pela live. O sorteio foi conduzido ao vivo durante a transmissão, e o vencedor precisava atender a ligação para que o prêmio fosse válido. A sorteada foi Vanessa Assis Oliveira, que atendeu a ligação das anfitriãs Maykeline e Elita Maia, que ligaram ao vivo para Vanessa.

Acompanhe o sorteio: