Luiza Abrahão celebra 15 anos com festa deslumbrante; VEJA FOTOS

Dia das Crianças

Eu e meus colegas colunistas estivemos ontem na ocupação Marielle Franco, localizada no Bairro Defesa Civil, participando de uma ação solidária em comemoração ao Dia das Crianças. A comunidade abriga 160 famílias, incluindo cerca de 250 crianças. Representando a Associação dos Colunistas Sociais do Acre – ACOS, uma das parceiras da ação, levamos 420 picolés, 200 mini refrigerantes, pipocas, pirulitos, chocolates, doces e roupas infantis em bom estado, além de muito amor .

Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos a todos os associados da ACOS e aos nossos parceiros Zero Grau Sorvetes, Advogada Sawana Carvalho e JWC Multisserviços, cujo apoio foi fundamental para o sucesso dessa iniciativa.

Fé

Com emoção e reverência, Patricia Rêgo participou da grandiosa celebração do Círio de Nazaré em Belém, na comovente procissão em honra a Nossa Senhora de Nazaré, protetora da Amazônia. Este evento sagrado transcende a dimensão física, transformando-se na maior manifestação de fé do Brasil.

No último dia 9, celebramos o aniversário do querido Marcelo Carvalho. Ao longo do dia, ele foi agraciado com diversas homenagens de sua legião de amigos. A data especial foi comemorada em clima familiar, proporcionando momentos de alegria e partilha entre os entes queridos.

Vai deixar saudade

Luciana Lemos parte do Acre para embarcar em um sabático de vários anos. Sua jornada pelo mundo terá início na Tailândia, estendendo pelo sul da Ásia e além, sem pressa e sem um prazo definido para retorno. Após completar sua volta ao mundo, Franca (SP), sua cidade natal, se tornará sua base. Na foto, ela no topo do Monte Roraima, uma das montanhas mais impressionantes da América do Sul e do mundo, que escalou recentemente. Sua partida deixa saudade imensa!

ADufac faz homenagem ao Dia do Professor

Em comemoração ao Dia da Professora e do Professor, a ADufac oferecerá uma programação cultural especial em Rio Branco. Neste sábado, 14, às 17h30, no Museu Povos Acreanos (MPA), será apresentada a reedição do show “Tributo a João Donato”, com 30 artistas acreanos interpretando canções icônicas do compositor. O evento é gratuito e ocorrerá na Praça Meandros do MPA. No domingo, 15, às 18h, a Companhia Garatuja de Artes Cênicas fará uma pré-estreia exclusiva do espetáculo “Correrias” no Cine Teatro Recreio, restrita às/aos docentes convidadas/os da ADufac, devido à lotação do teatro.

O “Tributo a João Donato” homenageia o renomado músico acreano e foi encenado em agosto, contando com o apoio do governo do Acre, Fundação de Cultura Elias Mansour e Instituto João Donato. A direção é de Camila Cabeça, produção de Luck Aragão e direção musical de James Fernandes.

“Correrias” da Companhia Garatuja aborda o genocídio e epistemicídio de povos originários, com uma pesquisa de sete anos e montagem cênica de quatro. O espetáculo apresenta os seres yuxibus e yiuxins dos povos massacrados pela ganância dos nawas.

CIA GARATUJA DE ARTES CÊNICAS APRESENTA “Correrias”, termo utilizado por indigenistas e antropólogos no Estado do Acre, que aborda o genocídio e epistemicídio de povos originários. A Cia. Garatuja de Artes Cênicas realiza uma releitura por meio de uma pesquisa que já perdura por 7 anos, e uma montagem cênica de 4 anos que agora se completa, trazendo à cena os seres yuxibus e yiuxins dos povos massacrados pela ganância dos nawas.

Com pesquisa e Dramaturgia de Regina Maciel e direção cênica de Dino Camilo “Lambada”, o espetáculo conta com os intérpretes Léia Nascimento, Alyx Dantas e Regina Maciel, iluminação a cargo de Junior Uchôa, e fotos captadas por Edicley Araújo, Marcos Antônio e Jefferson Linhares. A trilha sonora inclui músicas de James Asher, povo Poyanawa, Katukina e Byron Metcal.

A pré-estreia ocorrerá neste sábado, 14, às 19h e 30 minutos, com apresentações nos dias 21 e 22, também às 19h e 30 minutos. O local do evento é o Cine Teatro Recreio. Os ingressos estão disponíveis por R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), que será vendida somente na hora, mediante apresentação de carteira de estudante ou carteira de passe estudantil. A compra antecipada pode ser feita por R$ 20,00 via pix para o e-mail [email protected], no “Banco Neon”. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 68 996056290.

15 anos de Luiza Abrahão

No mágico dia 23 de setembro, o AFA Jardim foi o cenário de uma celebração deslumbrante e repleta de emoções pelos 15 anos da encantadora Luiza Abrahão, filha de Samara Abrahão e Marcel Andrade. A atmosfera estava impregnada de amor e muita animação.

Luiza foi presenteada com uma emocionante retrospectiva, uma viagem pelos momentos especiais de sua vida, narrada por meio de fotos e vídeos que capturavam sorrisos, conquistas e memórias preciosas. Era uma celebração não apenas do presente, mas também um tributo ao caminho percorrido até esse momento especial.

A troca de vestidos marcou o ápice da noite, simbolizando a transição de menina para jovem mulher. O primeiro vestido, elegante e radiante, foi escolhido para a valsa, refletindo a beleza da debutante. A valsa foi dançada com o pai Marcel, o padrasto Alcino, os tios Saulo e Felício, e o primo Bernardo, tornando esse momento ainda mais especial e repleto de significado. Cada passo da dança representou não apenas a celebração do presente, mas também a conexão afetuosa com figuras importantes na vida de Luiza.

A pista de dança transformou-se em palco para uma coreografia envolvente, protagonizada por Luiza e seus amigos e amig[ayyyyyuis mais próximos, ao som de bandas e DJs que mantiveram a animação em alta. Uma dança que transcendeu movimentos, expressando amizade, alegria e a promessa de muitos momentos vibrantes no futuro.

A gastronomia foi um capítulo à parte, com uma seleção de pratos que encantou os convidados. A comida de excelência, preparada com esmero, complementou a festividade de maneira sublime.

A presença dos muitos amigos de Luiza trouxe uma energia contagiante, enchendo o ambiente de alegria e celebrando a amizade que tem sido parte fundamental da jornada dela. Cada risada, cada abraço, contribuiu para tornar a noite ainda mais memorável. Parabéns, Luiza!

