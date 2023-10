Mais de 700 detentos fazem greve de fome em presídio; Iapen se posiciona

Pelo menos 733 presidiários estão em greve de fome dentro da Unidade Penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), nesta quarta-feira (4).

Os detentos pedem melhorias no local e alegam que a qualidade da comida entregue não atende as suas necessidades. Além disso, a falta de serviços médicos também é um dos motivos do protesto.

Questionada sobre como o órgão está se posicionando sobre a greve, a assessoria informou que está acompanhando o processo.

“Todos os dias as marmitas seguem sendo entregues e eles têm rejeitado”, afirmou.

Até o momento, não há informações sobre negociações entre os detentos, seus familiares e a administração do presídio.