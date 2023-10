Márcia Abreu: em clique discreto, Murilo e Carol Leite com os filhos Eduardo, Murilinho e Arthur; veja mais

Belo registro do casal Murilo e Carol Leite com os filhos Eduardo, Murilinho e Arthur.



Parabéns com desejos de muiiitas felicidades à pianista Sandra Medeiros, aniversariante da segunda (16).



COLETA SELETIVA

Agora é pra valer! A prefeitura municipal de Rio Branco lançou oficialmente o Programa de Coleta Seletiva, que a princípio será feita nas áreas comerciais e órgãos públicos do centro e, em breve, espalhada por todos os bairros e residências da cidade.

**É importante que a população abrace essa ação. Nós precisamos contribuir com a conservação do meio ambiente, consumo sustentável.

Com muita alegria, diversão e guloseimas, assim foi o niver da pequena Alice Abrahão, comemorado no último sábado.

Felicidades mil!

Felicidades à empresária Denise Borges que recebeu todo o carinho e amor de familiares e amigos por sua idade nova. Parabéns!

ACRETOBERFEST 2023

Acontece neste sábado, 21, à partir das 17h, no Buffet Afa Jardim, o maior festival de chopp do Acre.

**Chopp gelado da Altaneira, costela no chão, boa música e gente bacana e animada, agitam a 1ª versão do evento, que com certeza, fará parte do calendário anual de festividades do Estado.

A advogada Sheila de Paula comemorou mais uma volta ao sol na quarta-feira (18), comemorado em família.



Secretária de Estado, Márdhia ElShawa Pereira, celebra nesta quinta, mais um ano de vida e, certamente, será alvo de muitas homenagens.