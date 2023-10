As anfitriãs da 7º edição do Encontro de Divas, as influenciadoras Maykeline e Elita Maia, iniciaram os desfiles que são marca registrada do evento com a participação de um robô cor de rosa, do perfil Eu Vi no Divando, que é comandado pela dupla.

O robô fez parte do show realizado pelas influenciadoras, que desfilaram com fogos e papéis picados, agitando o público e abrindo os diversos desfiles de marcas parceiras do evento.

