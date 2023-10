Menor é apreendido com três quilos de maconha na madrugada deste sábado; vídeo

Um menor foi apreendido na noite deste sábado (28) com três quilos de maconha. Ele estava em companhia de outros adolescentes, na rua Cedro, localizada no Portal da Amazônia quando foi avistado por homens da Polícia Militar.

Os policiais viram vários adolescentes em via pública, que ao perceberem a presença dos militares, empreenderam fuga, ficando no local apenas um menor de 16 anos.

Na abordagem, ele informou aos policiais que dentro de uma residência tinha uma quantidade de produtos entorpecentes. Foi ai que o menor entrou na casa e trouxe 18 trouxas de maconha e duas barras da mesma droga, pesando o total de três quilos.

Foi dado voz de apreensão ao menor, que foi conduzido juntamente com o produto entorpecente apreendido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde as investigações devem seguir com a Polícia Civil.