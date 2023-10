Meyre Manaus promove a Acre Pop Fest, a 1ª baladinha infantil de Rio Branco

A bola é dele!!!

Com muita obras na cidade e, um carisma que lhe é peculiar, o prefeito Tião Bocalom já começa a incomodar seu adversários políticos que tentam a todo custo atrapalhar o andamento de sua gestão. Prova disso foi a não aprovação de um projeto na Câmara Municipal que pretendia investir na pavimentação de ruas, obras para melhorar a captação de águas e investimentos na rede de esgoto da capital. Força, prefeito!!!!

A Bola é dele II

Bocalom tem se destacado por gastar bem o dinheiro público sem deixar a corrupção tomar de conta de sua administração. Isso tem incomodado muita gente!

Tá tudo caro!!!!

O custo da cesta básica de alimentos, na capital acreana, apresentou um aumento substancial, segundo apuração realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC). Para a pesquisa, é levado em consideração os preços de quinze produtos, comercializados em alguns supermercados locais. Para o estudo, são pesquisados itens que representam a provisão alimentar de uma família de três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças, com renda de até R$ 2 mil por mês.

A carne bovina ainda se apresenta como o item de maior peso no custo da cesta de alimentação admitida para o estudo. O preço médio é de R$ 43,59.

ECOTURISMO

Brasil foi eleito o melhor país do mundo para o Ecoturismo pela Revista Forbes. No “Índice de Ecoturismo”, que ranqueia os países com base na avaliação da biodiversidade, quantidade de atrativos naturais e parques reconhecidos pela Unesco, e na sustentabilidade destes destinos, composto por 50 países, o Brasil recebeu a elevada pontuação de 94,9/100, bem à frente do México, que ficou na segunda colocação com 86 pontos.

ECOTURISMO II

De acordo com a Forbes, o Brasil foi o país com maior biodiversidade entre todos os destinos pesquisados, “com mais de 43 mil espécies de animais e plantas diversas”. O ranking ainda ressalta que “30% do território brasileiro está protegido” e que o Brasil possui oito sítios com título de patrimônio mundial natural da Unesco.

Viva o agronegócio

Mais uma vez a agropecuária poderá salvar o desempenho da economia este ano. Em janeiro, os bancos projetavam um crescimento do PIB de 0,8% para 2023. Mas os resultados alcançados nos primeiros meses do ano foram mais animadores. A prévia do PIB avançou 2,41% no primeiro trimestre, elevando as previsões de crescimento para a faixa de 1,5% a 2%. E, novamente, os números positivos se deram em razão dos resultados promissores do agronegócio.

Viva o agoronegócio II

Este ano, a safra deve totalizar um recorde de 302,1 milhões de toneladas, representando um aumento de 14,8% em comparação com 2022. Com isso, o PIB agrícola atingiu uma alta de 8,3%, muito acima do esperado.

Liberdade de gênero!

Flor Gil, de 15 anos, filha de Bela Gil, resolveu expor sua sexualidade. Em uma conversa com a mãe, compartilhada nas redes sociais, a jovem cantora questiona a chef de cozinha e apresentadora do GNT se pode postar uma imagem com uma frase sobre se sentir ofendida ao ser chamada de heterossexual.

Gladiadoras

Surge um novo time de inovadoras, AS GLADIADORAS, muitas arenas poderão surgir, mas somente uma arena explodira com GRANDES NOMES e Jornadas: Iris Tavares, Nazaré Cunha, Denise Borges, Odete Anandi, Siglia Abraão, e Eva Passarinho. Elas se encontraram na Ótica Moderna e marcaram novos roteiros, as empresarias Záyra Ayache, Adna Maia e Camila Lima se encontraram ontem na Ótica Moderna e alinharam em reunião on-line com todo o time, para lançarem o projeto Gladiadoras Amazônicas do empreendedorismo, no evento Inova Aquiri que será dia 11/11, na Uninorte.

Empresária Zayra Ayache lança campanha Black Friday da Ótica Moderna

Com meu filho Lucas Theodoro que está fazendo o curso de tecnologia da informação, em Florianópolis.

Vem ai o I Baile das empreendedoras do Acre , dia 3 de dezembro, na Associarão Atlética Banco do Brasil. Depois eu conto!

Minhas queridas amigas Maria José e Alzira Maia celebrando a vida com amigos na praia de Boa Viagem

Olha que lindo o primeiro aninho da princesa Hadassah Rosa Bayma, que junto com os pais Rafaella Bayma e Isac Melo Roque, que comemoraram em grande estilo com festa temática na área de lazer do condomínio Portal do Sol, em Brasília.

No último domingo aconteceu o Acre Pop Fest , a 1ª baladinha infantil de Rio Branco no restaurante Paris Garden, comandado por Meyre Manaus. Este domingo tem mais!!!!